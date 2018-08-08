Amerika'nın gümrük vergilerini yükseltmesine rağmen Türkiye'nin çelik ihracatı arttı. Bu Amerika'ya ihracat azaldı ancak yılın 7 ayında sektörün ihracatı yüzde 26,7 artışla 8,4 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin ticaret savaşında çelik sektörüne yönelik attığı gümrük vergileri adımları Türkiye'nin ihracat rakamlarını geriletmedi. Türkiye'de sektörün ihracatı, yüzde 26,7 arttı.



İhracat geçen yılın 7 ayında 6 milyar 595 milyon 923 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla çelik sektörü ihracatı yüzde 26,7 arttı. İhracat 8 milyar 359 milyon 546 bin dolara yükseldi.



Sektörünün miktar bazında en fazla ihracat yaptığı ülke grubu ise Avrupa Birliği. AB ülkelerine ihracat, yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 62,9 artarak 3 milyar 604 milyon 730 bin dolara ulaştı.



Orta Doğu ülkeleri listenin ikinci sırasında yer aldı. Orta Doğu ülkelerine ihracatta yıllık bazda artış oranı ise yüzde 9,9 oldu.



Sektör gözünü şimdi, Güneydoğu Asya, Batı Afrika, Orta ve Güney Amerika'ya dikti. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bölgelere yoğunlaşarak, ihracatı daha da artırmak istediklerini belirtti.



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