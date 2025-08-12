ABD’de bütçe açığı temmuzda 291 milyar dolara çıktı

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre temmuz ayında federal bütçe açığı yüzde 19,4 artarak 291 milyar dolara ulaştı. 10 aylık toplam açık ise 1,6 trilyon doları buldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD’de bütçe açığı temmuzda 291 milyar dolara çıktı
Yayınlanma:

ABD’de federal hükümetin bütçe açığı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 291 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı temmuz ayı bütçe raporuna göre, 2025 mali yılının onuncu ayında federal gelirler 338,5 milyar dolar, giderler ise 629,6 milyar dolar oldu.

Temmuz ayı bütçe açığı, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 243,7 milyar dolarlık açığa kıyasla artış gösterdi. Ayrıca piyasaların beklentisi olan 206,7 milyar dolarlık açığın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Hükümetin gelirleri temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, harcamalar yüzde 9,7 oranında yükseldi. Özellikle gümrük vergilerinden elde edilen gelirde dikkat çekici bir artış görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları doğrultusunda bu kalemden elde edilen gelir, yüzde 287,9 artarak yaklaşık 28 milyar dolara çıktı.

ON AYLIK AÇIK 1,6 TRİLYON DOLAR

2025 mali yılının ilk on ayı itibarıyla ABD'nin toplam bütçe açığı 1,6 trilyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,5 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Yılın ilk on ayında gelirler yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara, harcamalar ise yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da 4 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı’da 4 büyüklüğünde depremYurt
Kuvvetli rüzgar ve fırtına 6 ili vuracak: Valilikten uyarı geldiKuvvetli rüzgar ve fırtına 6 ili vuracak: Valilikten uyarı geldiYurt
Maltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldiMaltepe’de havai fişek yangın çıkardı: Otluk alanda alevler yükseldiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd bütçe açığı
Günün Manşetleri
5 milyar dolarlık ticaret hedefi için omuz omuza!
Rezan Epözdemir operasyonunda yeni gözaltılar var
Çanakkale ve İzmir’deki yangınlar ne durumda?
“Biniş Kartı Doğrulama Sistemi” uygulaması başladı
Hükümetin memur ve memur emeklisine ilk zam teklifi açıklandı
Balıkesir’de deprem sonrası 1087 vatandaşa psikososyal destek sağlandı
“Terörsüz Türkiye süreci, milletimizin ebedi kardeşliğini pekiştirecek”
Doğu Perinçek’ten “Trump Yolu” çıkışı
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı
Türkiye’ye gelen uluslararası yatırımlar yüzde 27,1 arttı
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı! Bu illerde termometreler 47 dereceyi gösterecek Meteoroloji’den uyarı! Bu illerde termometreler 47 dereceyi gösterecek
Mevduat faiz yarışında zirve değişti! Mevduat faiz yarışında zirve değişti!
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak? İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın fiyatları ne olacak?
Bankalar tek tek açıkladı Bankalar tek tek açıkladı
Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı Balıkesir depremini bilen Perinçek'ten uyarı