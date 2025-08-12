ABD’de bütçe açığı temmuzda 291 milyar dolara çıktı

ABD’de federal hükümetin bütçe açığı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4 artarak 291 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı temmuz ayı bütçe raporuna göre, 2025 mali yılının onuncu ayında federal gelirler 338,5 milyar dolar, giderler ise 629,6 milyar dolar oldu.

Temmuz ayı bütçe açığı, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 243,7 milyar dolarlık açığa kıyasla artış gösterdi. Ayrıca piyasaların beklentisi olan 206,7 milyar dolarlık açığın oldukça üzerinde gerçekleşti.

Hükümetin gelirleri temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 artarken, harcamalar yüzde 9,7 oranında yükseldi. Özellikle gümrük vergilerinden elde edilen gelirde dikkat çekici bir artış görüldü. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları doğrultusunda bu kalemden elde edilen gelir, yüzde 287,9 artarak yaklaşık 28 milyar dolara çıktı.

ON AYLIK AÇIK 1,6 TRİLYON DOLAR

2025 mali yılının ilk on ayı itibarıyla ABD'nin toplam bütçe açığı 1,6 trilyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 1,5 trilyon dolar olarak kaydedilmişti.

Yılın ilk on ayında gelirler yüzde 6,4 artarak 4,4 trilyon dolara, harcamalar ise yüzde 6,7 artışla yaklaşık 5,9 trilyon dolara yükseldi.