ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 59,7 oldu

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, aralıkta 59,7’ye çıkarak 2017'yi yükselişle tamamladı.



ABD'de ISM imalat sanayi endeksi, aralıkta önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 59,7 oldu. Beklenti endeksin 58,2 ile kasım ayındaki seviyesinde sabit kalması yönündeydi.



Beklentinin üstünde gerçekleşen endekse yönelik raporda, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 16'sının aralıkta genişlemeye devam ettiği belirtildi. Ayrıca, yeni siparişler endeksinin bir önceki aya kıyasla 5,4 puan artarak 69,4’e ve üretim endeksinin 1,9 puan artışla 63,9’a yükseldiği bildirildi.



ISM verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Analistler, sanayi sektörünün geçen yıl kaydettiği iyileşmenin 2018'de süreceğini öngörüyor.