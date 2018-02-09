- Ülkenin kısa dönem petrol üretimi hakkında fikir veren petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 26 artarak 791'e yükseldi

NEW YORK (AA) - ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta güçlü artış gösterdi.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 3-9 Şubat döneminde ABD'de 26 petrol sondaj kulesi hizmete alındı. Böylece, geçen hafta 765 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 791'e yükseldi.

Böylece, son 1 yılın en hızlı haftalık artışını gösteren petrol sondaj kulesi sayısı, Nisan 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, ABD'de toplam petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yıllık dönemde yüzde 34 artış kaydetti.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki görülen hızlı haftalık artışın ardından, küresel piyasalarda petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Londra Brent türü ham petrol yüzde 4,1 düşüşle 62,08 dolara, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol yüzde 4,5 kayıpla 58,38 dolara kadar geriledi



- ABD'nin ham petrol üretimi rekor seviyede



Ülkenin ham petrol üretimi de geçen hafta rekor seviyeye ulaştı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) çarşamba günü açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10,25 milyon varile yükseldi.



Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanarak rekor kırarken, dünyanın en büyük ikinci ham petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'ın üretimini de geride bıraktı.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9,92 milyon varil olmuştu.



EIA'nın salı günü yayınladığı şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi tahmin edilirken, gelecek sene de 11,2 milyon varile ulaşarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.