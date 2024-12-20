ABD'den Türkiye'ye Gazprombank muafiyeti

ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Rusya’ya ait Gazprombank için Türkiye’ye muafiyet kararı çıktı. Böylece Türkiye, Rusya'ya olan ticari ödemelerini bu banka üzerinden yapabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Bloomberg’e verdiği röportajda, haberi “ABD Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdı” ifadeleriyle duyurdu.

Bakan Bayraktar, açıklamasında ABD’nin kararının Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini belirterek geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye’ye tanındığını anımsattı.

Bayraktar, Rusya ile ele alınan alternatif ödeme yolları konusunda değerlendirme yapmadı.

Hükümet bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmış, kasım ayı sonunda Ankara’ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı.