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Abdi İbrahim'de üst düzey atama

Şriketin Pazarlama ve Satış Mükemmelliği Bölüm Direktörlüğü'ne Apaydın getirildi

Abdi İbrahim'de üst düzey atama

Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Mükemmelliği Bölüm Direktörlüğü görevine Ufuk Apaydın getirildi.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, geniş pazarlama ve satış kadrosuyla sektörün en büyük oyuncusu olan şirket, 2020 vizyonu doğrultusunda belirlediği hedeflere ulaşma yolunda kadrolarını her geçen gün güçlendiriyor.

Şirket, bu kapsamda pazarlama ve satış bölümlerinde yeni bir yapılanmaya gitti. Bu yapılanma çerçevesinde Abdi İbrahim Pazarlama ve Satış Mükemmelliği Bölüm Direktörlüğü görevine Ufuk Apaydın getirildi.

Apaydın, Pfizer Türkiye'de Tıbbi Tanıtım Temsilcisi, Müşteri İlişkileri Koordinatörü, Ürün Müdürü, Ticari İlişkiler Müdürü, İş Birim Müdürü, Pazarlama Müdürü, Satış&Pazarlama Mükemmelliği Müdürü ve Pfizer HS Rusya Ülke Direktörü olarak görev aldı.

Ardından Roche2da Stratejik Planlama&İş Geliştirme Bölüm Direktörlüğü ve Makedonya Ülke Müdürlüğü görevlerini üstlenen Apaydın, son olarak Roche'da Balkan Ülkeleri'nden sorumlu Bölge Başkanı olarak görev yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abdi ibrahim
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