ABD'li analistten şaşırtan açıklama! Dolar çöküyor mu?
“ABD dolarının sonu Roma İmparatorluğu gibi olacak.’’ Bu açıklamayı ABD'li ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki söylüyor. Kiyosaki, BRICS ülkelerinin ABD dolarının tabutuna son çiviyi çakmak üzere aldığını belirtiyor.
“ABD dolarının sonu Roma İmparatorluğu gibi olacak.’’ Bu açıklamayı ABD'li ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki söylüyor. Kiyosaki, BRICS ülkelerinin ABD dolarının tabutuna son çiviyi çakmak üzere aldığını belirtiyor. Hollandalı siyasetçi Thierry Baudet (TİERİ BODE) de BRICS'in ABD hegemonyasının sonunu getirdiğini ifade etti.
Vatan Partisi ekonomi kurmaylarının yıllarönce yaptığı tespit artık ABD'li uzmanlar ve Avrupalı politikacılar tarafından da kabul ediliyor.
Kitapları "yok" satan, konuşmaları sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenen Japon asıllı ABD'li finansal analist Robert Kiyosaki, “ABD dolarının sonu Roma İmparatorluğu gibi olacak’’ dedi.
"AMERİKAN İMPARATORLUĞUNUN SONU MU?
Bu hafta Amerikalılar bir maça 68 milyar dolar yatıracak. Aynı zamanda Amerika'nın borcu dünya tarihinin en yüksek borcu ve Amerika'nın asla geri ödeyemeyeceği bir borç. Roma İmparatorluğu da aynı şekilde, devasa gladyatörler tombul Romalıları eğlendirirken, bankacıları askerleri ve faturaları ödemek için paralarını değerden düşürerek sona erdi.