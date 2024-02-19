ABD'li analistten şaşırtan açıklama! Dolar çöküyor mu?

"AMERİKAN İMPARATORLUĞUNUN SONU MU?

Bu hafta Amerikalılar bir maça 68 milyar dolar yatıracak. Aynı zamanda Amerika'nın borcu dünya tarihinin en yüksek borcu ve Amerika'nın asla geri ödeyemeyeceği bir borç. Roma İmparatorluğu da aynı şekilde, devasa gladyatörler tombul Romalıları eğlendirirken, bankacıları askerleri ve faturaları ödemek için paralarını değerden düşürerek sona erdi.