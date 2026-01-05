ABD'li dev bankadan 2026 altın ve gümüş tahmini: O seviyeler hayal değil

Winder, daha fazla yükseliş potansiyeli arayan yatırımcılar için gümüşün daha uygun bir seçenek olabileceğini belirtti. BofA'nın projeksiyonuna göre, altının 2026'da reel olarak ons başına ortalama 4.538 dolar seviyesinde olması bekleniyor.