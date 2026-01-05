ABD'li dev bankadan 2026 altın ve gümüş tahmini: O seviyeler hayal değil
Bank of America, 2025'teki rekorların ardından 2026 yılı için yatırımcıları heyecanlandıran yeni analizini paylaştı. Ünlü banka, altın arzındaki düşüşe dikkat çekerken, asıl büyük fırsatın hangi metalde yattığını tarihsel verilerle ortaya koydu.
ABD merkezli bankacılık devi Bank of America (BofA), değerli metaller piyasasına yönelik 2026 yılı beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor yayımladı.
Analist Lawson Winder imzalı raporda, yeni yılda altının yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam edeceği belirtilirken, risk iştahı yüksek olanlar için gümüş, platin ve paladyumda sert yükselişlerin hakim olacağı vurgulandı.
PORTFÖYLERİN KORUYUCU KALKANI ALTIN OLACAK
Banka, üretim daralması ve artan maliyet beklentilerine rağmen altını 2026 yılı için merkezi bir portföy koruma aracı olarak konumlandırdı.
Analist Winder, yayımladığı notta şu ifadelere yer verdi:
"2026'ya baktığımızda, altının bir portföy koruma aracı ve potansiyel alfa kaynağı olarak öne çıkmaya devam edeceğini düşünüyoruz."
Winder’ın analizine göre, Kuzey Amerikalı 13 değerli metal hissesi için toplam altın üretiminin 2026'da yüzde 2 düşerek 19,2 milyon onsa gerilemesi bekleniyor.
Ortalama sürdürülebilir maliyetlerin ise piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yıllık bazda yüzde 3 artışla ons başına yaklaşık 1.600 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Buna karşın grubun toplam FAVÖK'ünün 2026 yılında yüzde 41 artarak yaklaşık 65 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.
Winder, daha fazla yükseliş potansiyeli arayan yatırımcılar için gümüşün daha uygun bir seçenek olabileceğini belirtti. BofA'nın projeksiyonuna göre, altının 2026'da reel olarak ons başına ortalama 4.538 dolar seviyesinde olması bekleniyor.
Bununla birlikte gümüş, 2025 sonlarındaki güçlü momentumunu koruyarak "yakalama" döngüsünü sürdürüyor. Analist, şu anda yaklaşık 59x olan altın-gümüş oranının, gümüş lehine büyük bir potansiyel taşıdığını savundu. Winder, 1980 ve 2011 yıllarında görülen 14x ve 32x seviyelerindeki dip oranlarını hatırlatarak şu hesaplamayı yaptı:
2011 yılındaki dip seviye baz alındığında gümüş ons başına yaklaşık 135 dolara denk gelirken, 1981 dip seviyesi kullanıldığında bu rakam ons başına yaklaşık 309 dolara kadar yükseliyor.
2025 DEĞERLİ METALLERİN YILI OLMUŞTU
Raporda ayrıca 2025 yılının performansına da değinildi. Geçtiğimiz yıl altın yüzde 65, gümüş ise yüzde 148 oranında değer kazanarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Değerli metal hisselerinin külçe fiyatlarını geride bıraktığı yılda, altın ons başına 4.533 dolar, gümüş ise 79 dolar seviyelerine ulaşarak rekor kırmıştı.