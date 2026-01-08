ABD'li devden gümüş yatırımcılarına 2026 uyarısı: "Paranızdan olmayın"
Geçtiğimiz yıl altını geride bırakarak yatırımcısına en çok kazandıran gümüş için ABD’li dev banka Goldman Sachs’tan "temkinli olun" çağrısı geldi. Banka, 2026 yılında piyasada sert dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekti.
Değerli madenler piyasasında 2025 yılının en çok kazandıran aracı gümüş oldu.
Altın performansını geride bırakarak yılı zirvede tamamlayan gümüşün 2026'daki seyri merakla beklenirken, ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'tan piyasaların seyrini değiştirecek bir analiz geldi.
Banka, gümüş fiyatlarında geçtiğimiz dönemde gözlemlenen keskin hareketlerin bu yıl da devam edeceğini öngördü.
"TEMKİNLİ BİR DURUŞ SERGİLEYİN"
Yatırımcıları volatilite riskine karşı uyaran Goldman Sachs, ani yükseliş ve düşüşlerin yaşanabileceğini belirterek dikkatli olunmasını istedi.
Banka, raporunda yatırımcılara doğrudan "Temkinli bir duruş sergileyin" çağrısında bulundu. Bu yıl hem yukarı hem de aşağı yönlü aşırı fiyat hareketlerinin beklendiği ifade edilirken, ABD'nin gümüş ithalatına yönelik olası gümrük tarifelerine de değinildi.
Banka, şu aşamada gümüş ithalatına yönelik bir tarife uygulamasını olası görmediğini vurguladı.
Analizde, küresel gümüş stoklarındaki düşüşün piyasada sıkışma koşulları yarattığına dikkat çekildi. Yatırımcı akışlarının Londra'daki kasalarda bulunan fiziksel gümüşü hızla tükettiği, bu durumun da fiyatları kısa sürede yukarı taşıyan bir etken olduğu belirtildi.
Ancak Goldman Sachs, söz konusu sıkışıklığın gevşemesi durumunda fiyatlarda sert geri çekilmelerin de yaşanabileceği uyarısını yineledi.