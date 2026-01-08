ABD'li devden gümüş yatırımcılarına 2026 uyarısı: "Paranızdan olmayın"

Banka, raporunda yatırımcılara doğrudan "Temkinli bir duruş sergileyin" çağrısında bulundu. Bu yıl hem yukarı hem de aşağı yönlü aşırı fiyat hareketlerinin beklendiği ifade edilirken, ABD'nin gümüş ithalatına yönelik olası gümrük tarifelerine de değinildi.