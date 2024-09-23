ABD'nin yaptırımları, Türk iş insanlarının Rusya ile ticaretini zorluyor

ABD, Türk iş insanlarının Rusya’yla ticaretini engelleyebilmek için yaptırım sopasını kullanmaya çalışıyor.

Rus pazarında ticari faaliyet yürüten şirketler yaptırım listesine ekleniyor, bankacılık işlemleri üzerinden kıskaca alınıyor. Bundan kurtulmak için Emlak Katlım Bankası kullanılıyor. Ancak o da para transferlerinde iş insanını rahatsız edecek boyutta komisyon alıyor.

Ulusal Kanal’a konuşan İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Musa Evin, yaşanan sorununu iki devletin masaya oturup çözebileceğini söyledi:

"Yani iki hükümet anlaştığı dakika yani bizim zaten Rusya'dan aldığımız ürünler, ithal ettiğimiz ürünlerin bedelleri, Rusya'ya iraç ettiğimiz ürünlerin bedelleri. Bir kısmını bile yapsak, karşılıklı anlaşsak çok daha kolay olacak. Çin nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama Çin yapıyorsa, BRİCS ülkeleri yapıyorsa, biz niye yapamayalım?"

Evin, Rusya’ya karşı konulan ambargo yüzünden Türkiye’nin olumsuz etkilendiğini belirtti: