ABD'nin yaptırımları, Türk iş insanlarının Rusya ile ticaretini zorluyor

ABD, Türk iş insanlarının Rusya’ya ticaretini baltalamak adına birçok yol deniyor. Türk bankaları ceza almamak için işlemleri Emlak Katılım Bankası’na devrediyor .Ulusal Kanal’a konuşan İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Musa Evin “Rusya’ya uygulanan ambargo en çok Türkiye’yi etkiledi” dedi.

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ABD'nin yaptırımları, Türk iş insanlarının Rusya ile ticaretini zorluyor
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ABD, Türk iş insanlarının Rusya’yla ticaretini engelleyebilmek için yaptırım sopasını kullanmaya çalışıyor.

Rus pazarında ticari faaliyet yürüten şirketler yaptırım listesine ekleniyor, bankacılık işlemleri üzerinden kıskaca alınıyor. Bundan kurtulmak için Emlak Katlım Bankası kullanılıyor. Ancak o da para transferlerinde iş insanını rahatsız edecek boyutta komisyon alıyor.

Ulusal Kanal’a konuşan İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Musa Evin, yaşanan sorununu iki devletin masaya oturup çözebileceğini söyledi:

ABD'nin yaptırımları, Türk iş insanlarının Rusya ile ticaretini zorluyor - Resim : 1

"Yani iki hükümet anlaştığı dakika yani bizim zaten Rusya'dan aldığımız ürünler, ithal ettiğimiz ürünlerin bedelleri, Rusya'ya iraç ettiğimiz ürünlerin bedelleri. Bir kısmını bile yapsak, karşılıklı anlaşsak çok daha kolay olacak. Çin nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama Çin yapıyorsa, BRİCS ülkeleri yapıyorsa, biz niye yapamayalım?"

 Evin, Rusya’ya karşı konulan ambargo yüzünden Türkiye’nin olumsuz etkilendiğini belirtti:

"Rus kartları Türkiye'de geçmiyor. Ama Rusya kendi içinde yeni bir kart sistemi oluşturdu. Türkiye'deki de Troy kartının da bence bir an önce aktif olması lazım. Ya bizim ülkemize faydalı olabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. Ben otuz beş senedir dericiyim. Bu kadar büyük sıkıntı bu kadar büyük bir kriz görmedim."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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