Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu?

Ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte nakit arayışına giren vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarını mercek altına aldı. Özellikle yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyenler için faiz oranlarındaki en ufak değişim, toplam geri ödemede on binlerce liralık farka neden oluyor.