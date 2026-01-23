Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu?

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların yolunu tutarken, 300.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisini 12 ay vadeyle çekmek isteyenler için faiz oranları güncellendi. İşte banka banka 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 1

Ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte nakit arayışına giren vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarını mercek altına aldı. Özellikle yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyenler için faiz oranlarındaki en ufak değişim, toplam geri ödemede on binlerce liralık farka neden oluyor.

1 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 2

Bankaların 300.000 TL ve 12 ay vade seçeneği için sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme tabloları şu şekilde:

2 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 3

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 31.277,67 TL

Toplam Ödeme: 376.832,04 TL

3 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 4

TEB

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 31.756,42 TL

Toplam Ödeme: 382.802,04 TL

4 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 5

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 32.142,10 TL

Toplam Ödeme: 387.430,20 TL

5 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 6

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 32.481,52 TL

Toplam Ödeme: 391.278,24 TL

6 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 7

N Kolay

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 32.725,06 TL

Toplam Ödeme: 394.200,72 TL

7 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 8

GetirFinans

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969,53 TL

Toplam Ödeme: 397.134,36 TL

8 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 9

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969,53 TL

Toplam Ödeme: 397.359,36 TL

9 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 10

Enpara.com

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 32.969,53 TL

Toplam Ödeme: 395.634,36 TL

10 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 11

DenizBank

Faiz Oranı: %3,61

Aylık Taksit: 33.264,10 TL

Toplam Ödeme: 400.894,20 TL

11 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 12

QNB

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 33.337,94 TL

Toplam Ödeme: 401.780,28 TL

12 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 13

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,68

Aylık Taksit: 33.436,54 TL

Toplam Ödeme: 402.738,48 TL

13 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 14

Ziraat Dinamik

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 33.461,21 TL

Toplam Ödeme: 403.259,52 TL

14 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 15

Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 33.708,41 TL

Toplam Ödeme: 406.000,92 TL

15 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 16

Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 33.832,35 TL

Toplam Ödeme: 405.988,20 TL

16 17
Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu? - Resim: 17

İş Bankası

Faiz Oranı: %5,19

Aylık Taksit: 37.262,93 TL

Toplam Ödeme: 448.880,16 TL

17 17
ihtiyaç kredisi