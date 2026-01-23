Acil nakit arayanlar dikkat! 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi bakın ne kadar oldu?
Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların yolunu tutarken, 300.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisini 12 ay vadeyle çekmek isteyenler için faiz oranları güncellendi. İşte banka banka 300 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ödemesi ...
Ekonomik koşulların zorlaşmasıyla birlikte nakit arayışına giren vatandaşlar, bankaların sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyalarını mercek altına aldı. Özellikle yüksek tutarlı kredi kullanmak isteyenler için faiz oranlarındaki en ufak değişim, toplam geri ödemede on binlerce liralık farka neden oluyor.
Bankaların 300.000 TL ve 12 ay vade seçeneği için sunduğu güncel faiz oranları ve ödeme tabloları şu şekilde:
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 31.277,67 TL
Toplam Ödeme: 376.832,04 TL
TEB
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756,42 TL
Toplam Ödeme: 382.802,04 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 32.142,10 TL
Toplam Ödeme: 387.430,20 TL
ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 32.481,52 TL
Toplam Ödeme: 391.278,24 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 32.725,06 TL
Toplam Ödeme: 394.200,72 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Ödeme: 397.134,36 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Ödeme: 397.359,36 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.969,53 TL
Toplam Ödeme: 395.634,36 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 33.264,10 TL
Toplam Ödeme: 400.894,20 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 33.337,94 TL
Toplam Ödeme: 401.780,28 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 33.436,54 TL
Toplam Ödeme: 402.738,48 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461,21 TL
Toplam Ödeme: 403.259,52 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 33.708,41 TL
Toplam Ödeme: 406.000,92 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 33.832,35 TL
Toplam Ödeme: 405.988,20 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %5,19
Aylık Taksit: 37.262,93 TL
Toplam Ödeme: 448.880,16 TL