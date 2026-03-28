Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı
İhtiyaç kredisi faizleri yükselirken 500 bin TL’nin 12 aylık geri ödeme tablosu netleşti. Banka banka hesaplanan taksitler ve toplam ödemeler arasındaki fark dikkat çekiyor. İşte 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi...
Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi faizleri kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor.
500.000 TL tutarında 12 ay vadeli kredi çeken bir kişinin aylık ödemesi ve toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya önemli ölçüde değişiyor.
İşte 500 bin TL’nin 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi geri ödeme tablosu:
N Kolay
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 54.541,77 TL
Toplam Ödeme: 657.001,24 TL
QNB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 54.541,77 TL
Toplam Ödeme: 657.376,24 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 662.265,52 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 661.890,52 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 54.663,84 TL
Toplam Ödeme: 658.841,08 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 55.440,16 TL
Toplam Ödeme: 668.156,92 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 669.224,16 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 56.180,68 TL
Toplam Ödeme: 676.668,16 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 56.843,04 TL
Toplam Ödeme: 684.991,48 TL
Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,03
Aylık Taksit: 57.175,66 TL
Toplam Ödeme: 688.607,92 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %5,20
Aylık Taksit: 62.148,23 TL
Toplam Ödeme: 748.653,76 TL