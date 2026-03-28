Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı

İhtiyaç kredisi faizleri yükselirken 500 bin TL’nin 12 aylık geri ödeme tablosu netleşti. Banka banka hesaplanan taksitler ve toplam ödemeler arasındaki fark dikkat çekiyor. İşte 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi...

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 1

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için ihtiyaç kredisi faizleri kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 2

500.000 TL tutarında 12 ay vadeli kredi çeken bir kişinin aylık ödemesi ve toplam geri ödeme tutarı bankadan bankaya önemli ölçüde değişiyor.

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 3

İşte 500 bin TL’nin 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi geri ödeme tablosu:

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 4

N Kolay
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 54.541,77 TL
Toplam Ödeme: 657.001,24 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 5

QNB
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 54.541,77 TL
Toplam Ödeme: 657.376,24 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 6

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 662.265,52 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 7

getirfinans
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 54.949,21 TL
Toplam Ödeme: 661.890,52 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 8

ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 54.663,84 TL
Toplam Ödeme: 658.841,08 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 9

DenizBank
Faiz Oranı: %3,61
Aylık Taksit: 55.440,16 TL
Toplam Ödeme: 668.156,92 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 10

Enpara.com
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 55.768,68 TL
Toplam Ödeme: 669.224,16 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 11

Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 56.180,68 TL
Toplam Ödeme: 676.668,16 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 12

Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 56.843,04 TL
Toplam Ödeme: 684.991,48 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 13

Vakıf Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,03
Aylık Taksit: 57.175,66 TL
Toplam Ödeme: 688.607,92 TL

Acil nakit arayanlar dikkat! 500 bin liranın 12 aylık geri ödemesi dudak uçuklattı - Resim: 14

İş Bankası
Faiz Oranı: %5,20
Aylık Taksit: 62.148,23 TL
Toplam Ödeme: 748.653,76 TL

