Açlık sınırı asgari ücreti aştı

Yüksek enflasyon, zamlanan gıda ürünleri, fahiş konut fiyatları derken rakamlar altında ezilen vatandaşın açlık sınırı 19 bine ulaştı.



Türk-İş, Haziran ayı açlık yoksulluk sınırı araştırma sonucunu açıkladı. Ankara’da bir markette yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 18 bin 978 lira oldu.



Giyim, konut, faturalar, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 61 bin 820 liraya dayandı.



Bekâr bir çalışanın aylık “yaşama maliyeti” de aylık 24 bin 614 liraya yükseldi.



Tüm temel harcamalar için yapılması gereken harcama tutarı sadece son altı ayda 12 bin 800 lira artış gösterdi.



Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Asgari ücret bir işçinin bile geçimini sağlayamazken bir ailenin sadece gıda harcamasını karşılayabilmesi mümkün görünmemektedir” ifadeleri kullanıldı.