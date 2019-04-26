TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı bir ayda 93 lira artış gösterdi. Gıda fiyatlarında da yüzde 4,61 artış kaydedildi.

Açlık sınırı 1 ayda 93 TL arttı.



Verileri TÜRK-İŞ açıkladı. Nisan ayı araştırma sonuçlarına göre; 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 107 lira oldu. Yani bir ailenin "sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi" için her ay 2 bin 107 liraya ihtiyacı var.



Yoksulluk sınırı ise tam 6 bin 863 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı, "gıda ile birlikte giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar" için gerekli olan en düşük tutara karşılık geliyor. Evli olmayan, çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti 2 bin 601 lira...



"Mutfak enflasyonu" ise aylık yüzde 4,61 seviyesinde hesaplandı. Ekmek, et ve tavuk gibi ürünlerdeki fiyat artışı mutfak harcamalarını yükseltti.



Açlık ve yoksulluk sınırları önceki ay sırasıyla 2 bin 14 ve 6 bin 560 lira seviyelerinde gerçekleşmişti.





ulusal.com.tr