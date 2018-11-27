Türk-İş, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını bin 943, yoksulluk sınırını ise 6 bin 328 lira olarak hesapladı. Kasım ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması sonuçlarına göre asgari ücret, dört kişilik bir ailenin aylık harcamasına ancak bir hafta yetiyor.

Türk-İş her ay yapılan 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı.



Buna göre, 4 kişilik bir ailenin aylık asgari gıda harcaması olan açlık sınırı bin 943 lira olarak hesaplandı.



Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 6 bin 328 lira oldu



Araştırmaya göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1.22 oranında arttı.



Yılın 11 ayında fiyatlardaki artış yüzde 20.81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonundaki yıllık artış yüzde 23.94 olarak hesaplandı.



Araştırma sonuçlarına göre, fiyat artışları karşısında yetersiz kalan asgari ücret, açlık sınırının bile altında kaldı.



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