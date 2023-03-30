Açlık sınırı ne kadar oldu? TÜRK-İŞ açıkladı

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI

TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre çıkan sonuçlar şu şekilde;

• Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591 TL

• Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241 TL

• Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 12 bin 469 TL