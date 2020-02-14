Açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonucunu açıklandı

Açlık sınırı asgari ücreti aştı.

Memur Sen Ocak ayına ilişkin yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırma sonucunu açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 411 lirayken yoksulluk sınırı ise 6 bin 887 lira olarak belirlendi.

Konfederasyon araştırmasında gıda, ısınma ve barınma gider fiyatlarına ilişkin rakamlar da paylaştı.

Araştırmada artan gıda fiyatlarına da dikkat çekildi.

Buna göre, Aralık ayına göre Ocak ayında gıda fiyatlarında da ortalama yüzde 4,66’lık bir artış yaşandı. Ocak ayında en fazla fiyat artışının yüzde 81,48 ile patlıcanda yaşandığı belirtildi.

Ocak ayında bir önceki aya göre ısınma ve barınma fiyatlarında da artış yaşandığı belirlendi.

Araştırma sonucunda Ocak ayında ısınma da yüzde 0,77’lik bir artış gözlenirken, barınma fiyatlarında da yüzde 1,26’lık yükseliş oldu.

Ağırlaşan yaşam koşullarına vatandaşın tepkisi böyle oldu...

HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: TANSEV KARA

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