Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman? İşte 2026 branş dağılımı ve başvuru detayları

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 15 bin yeni personel alımı için süreçte sona yaklaşıldı. 2026 yılı kamu kariyer planlaması yapan binlerce adayın beklediği ilanla ilgili takvim ve branş dağılımı detayları netleşmeye başladı.

Bakanlık tarafından planlanan toplam 20 bin kişilik dev istihdam paketinin ilk aşamasında 5 bin personelin göreve başlamasının ardından, kalan 15 bin kadro için hazırlıklar hız kazandı. Önceki dönemlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda şekillenen süreçte, adliyelerden ceza infaz kurumlarına kadar geniş bir yelpazede personel alımı yapılması bekleniyor.

ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Resmî ilan henüz yayımlanmamış olsa da, Bakanlık çevrelerinden edinilen bilgilere göre sürecin 2026 yılının ikinci çeyreğinde ivme kazanması öngörülüyor. Kulislerde, personel alım ilanının Nisan ayı sonu ya da Mayıs ayı başında kamuoyuna duyurulacağı konuşuluyor. Başvuruların, ilanın yayımlanmasının ardından dijital platformlar üzerinden alınması planlanıyor.

BRANŞ DAĞILIMINDA KONTENJANLAR NASIL OLACAK?

2026 yılı personel temini kapsamında en çok alım yapılması beklenen pozisyonlar netleşti. Bakanlık bünyesinde en yüksek kontenjanın ayrılması beklenen başlıca branşlar şunlar:

İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde.

Zabıt Katibi: Adliyeler ve Bölge Adliye Mahkemeleri kadrolarında.

Mübaşir: Mahkemeler ve savcılık birimlerinde.

Destek Personeli: Hizmetli, şoför, aşçı ve teknisyen pozisyonları.

Uzman Kadrolar: Psikolog, sosyal çalışmacı ve hemşire alımları.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ KRİTERLER

Adayların müracaatta bulunabilmesi için öncelikle 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) geçerli bir puan almış olmaları gerekiyor. Diğer temel başvuru kriterleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasından olumlu netice almak.

Ceza ve Tevkifevleri kadroları için e-Devlet, diğer pozisyonlar için ise Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden online müracaat.

Adalet Bakanlığı'nın personel alım ilanına ilişkin kesin tarih ve detaylı kontenjan listesinin, önümüzdeki günlerde Bakanlığın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete üzerinden duyurulması bekleniyor