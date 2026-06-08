Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Devlet kadrosunda yer almak isteyen on binlerce adayın uzun süredir dört gözle takip ettiği aşama resmen başladı. Adalet Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirilecek olan 15 bin personel alımı için başvurular alınmaya başlandı. Başvuru ekranlarının açılmasıyla birlikte, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım şartları ve başvuru tarihleri de netleşerek kesinleşmiş oldu.