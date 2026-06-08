Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görevine başladığı ilk günlerde müjdelediği 15 bin personel alımı için başvuru süreci resmen başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 1

Devlet kadrosunda yer almak isteyen on binlerce adayın uzun süredir dört gözle takip ettiği aşama resmen başladı. Adalet Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirilecek olan 15 bin personel alımı için başvurular alınmaya başlandı. Başvuru ekranlarının açılmasıyla birlikte, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım şartları ve başvuru tarihleri de netleşerek kesinleşmiş oldu.

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 2

Büyük ilgi gören bu dev istihdam sürecinin ilk adımları geçmiş günlerde atılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başladığı ilk günlerde yaptığı açıklamalarla adalet teşkilatına 15 bin personel alımı yapılacağını ilan etmişti.

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 3

İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı branş dağılımı:

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 4

5.259 zabıt kâtibi

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 5

1.041 mübaşir

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 6

479 koruma ve güvenlik görevlisi

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 7

32 teknisyen (elektrik)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 8

16 teknisyen (inşaat)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 9

5 teknisyen (makine)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 10

22 teknisyen (bilgisayar)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 11

14 teknisyen (mobilya)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 12

55 teknisyen (tesisat ve iklimlendirme)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 13

153 destek personeli (şoför)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 14

54 destek personeli (aşçı)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 15

485 destek personeli (hizmetli)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 16

120 psikolog

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 17

90 sosyal çalışmacı

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 18

45 koruma ve güvenlik görevlisi

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 19

30 destek personeli (şoför)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 20

9 destek personeli (aşçı)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 21

91 destek personeli (hizmetli)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 22

4.508 infaz ve koruma memuru

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 23

316 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 24

286 hemşire

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 25

9 iklimlendirme ve soğutma teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 26

60 elektrik teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 27

9 makine teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 28

58 sıhhi tesisat teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 29

1 motor teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 30

25 gıda teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 31

3 metal teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 32

1 et işletme teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 33

2 tekstil teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 34

7 ziraat teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 35

2 süt işletme teknisyeni

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 36

390 destek personeli (şoför)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 37

82 destek personeli (aşçı)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 38

6 destek personeli (kaloriferci)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 39

290 psikolog

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 40

2 veteriner

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 41

5 mühendis (çevre)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 42

2 mühendis (ziraat)

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 43

21 diyetisyen

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 44

2 fizyoterapist

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 45

10 çocuk gelişimcisi

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 46

2 mimar

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Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları - Resim: 47

900 icra katibi

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adalet bakanlığı personel alımı