Adalet Bakanlığı 15 bin yeni personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru şartları
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in görevine başladığı ilk günlerde müjdelediği 15 bin personel alımı için başvuru süreci resmen başladı.
Devlet kadrosunda yer almak isteyen on binlerce adayın uzun süredir dört gözle takip ettiği aşama resmen başladı. Adalet Bakanlığı çatısı altında gerçekleştirilecek olan 15 bin personel alımı için başvurular alınmaya başlandı. Başvuru ekranlarının açılmasıyla birlikte, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alım şartları ve başvuru tarihleri de netleşerek kesinleşmiş oldu.
Büyük ilgi gören bu dev istihdam sürecinin ilk adımları geçmiş günlerde atılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve başladığı ilk günlerde yaptığı açıklamalarla adalet teşkilatına 15 bin personel alımı yapılacağını ilan etmişti.
İşte Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı branş dağılımı:
5.259 zabıt kâtibi
1.041 mübaşir
479 koruma ve güvenlik görevlisi
32 teknisyen (elektrik)
16 teknisyen (inşaat)
5 teknisyen (makine)
22 teknisyen (bilgisayar)
14 teknisyen (mobilya)
55 teknisyen (tesisat ve iklimlendirme)
153 destek personeli (şoför)
54 destek personeli (aşçı)
485 destek personeli (hizmetli)
120 psikolog
90 sosyal çalışmacı
45 koruma ve güvenlik görevlisi
30 destek personeli (şoför)
9 destek personeli (aşçı)
91 destek personeli (hizmetli)
4.508 infaz ve koruma memuru
316 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi)
286 hemşire
9 iklimlendirme ve soğutma teknisyeni
60 elektrik teknisyeni
9 makine teknisyeni
58 sıhhi tesisat teknisyeni
1 motor teknisyeni
25 gıda teknisyeni
3 metal teknisyeni
1 et işletme teknisyeni
2 tekstil teknisyeni
7 ziraat teknisyeni
2 süt işletme teknisyeni
390 destek personeli (şoför)
82 destek personeli (aşçı)
6 destek personeli (kaloriferci)
290 psikolog
2 veteriner
5 mühendis (çevre)
2 mühendis (ziraat)
21 diyetisyen
2 fizyoterapist
10 çocuk gelişimcisi
2 mimar
900 icra katibi