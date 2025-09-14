Adalet Bakanlığı promosyon anlaşması ne kadar olacak? Teklif yükseltildi mi, ödemeler ne zaman yatacak?

📌 ADALET-SEN’İN BEKLENTİSİ: EN AZ 150 BİN TL



Adalet-Sen, promosyon ödemesi için kişi başı en az 150 bin TL tutarında tek seferde ve peşin ödeme talep etti. Ayrıca sözleşme süresinin en fazla 3 yıl olması, yıllık enflasyon farkına göre revize yapılması ve bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi beklentiler arasında.