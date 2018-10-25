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Adanalı esnaf isyanda

Adana'da ayakkabı imalatının kalbi olan ayakkabıcılar çarşısında kepenkler birbir kapanıyor. Çarşı esnafı kan ağlıyor. Ulusal Kanal'a konuşan esnaf çözüm istiyor.

Adanalı esnaf isyanda

Burası Adanalı ayakkabıcıların kalbi. 

Kepenkler kapalı çünkü iş yok, satış yok. Adanalı ayakkabı esnafı da krizin pençesinde. 

Kriz artık eşiği atladı, vatandaşın cebimizi, işverenin kasasını yaktı. 

Adana sokaklarında bir zamanlar cıvıl cıvıl olan bu çarşıda esnaflık yapıyor Ercan Kızıltaş. Sektörün durumunu anlatırken artık pazardan taneyle alışveriş yapan vatandaş geliyor aklına, sonra da çalıştıramadığı işçileri.

En büyük sıkıntıları üretimlerinin ithalata dayalı olması; ham maddeden, ayakkabı kutusuna kadar. 

Ve Gültekin Bıçakçı, oda aynı çarşıda esnaf. Sabah dükkanını açıyor akşama kadar bekliyor, belki bir de olsa müşteri gelir diye...

Artık öyle durumdalar ki karın tokluğuna bile çalışamaya razılar.

Adana'nın kalbi ayakkabıcılar çarşısında durum bu. Eğer böyle giderse bu üç esnaf da dahil olmak üzere çarşıda kepenkler tamamen kapanacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #esnaf
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