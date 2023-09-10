Adra Gayrimenkul (ADGYO) halka arz olacak

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz başvurusu SPK tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. ADGYO şirketi bu hafta içerisinde yatırımcısından talep toplayacak.

Adra Gayrimenkul (ADGYO) halka arz olacak
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Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (ADGYO), halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilmişti. Yatırımcılar tarafından büyük merakla beklenilen talep toplama tarihleri açıklandı. ADGYO şirketi bu hafta içerisinde yatırımcısından talep toplayarak borsada yerini alacak.

HALKA ARZ DETAYLARI: HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 73.700.000 Lot

Fonun Kullanım Yeri

• %100 Gayrimenkul projelerinde yapılacak harcama.

Satmama Taahhüdü

•  180 Gün, İhraççı.

•  1 Yıl, Ortaklar.

Fiyat İstikrarı

• 30 gün.

Adra Gayrimenkul (ADGYO) halka arz olacak - Resim : 1

Halka Açıklık Oranı

1,6 Milyar liralık halka arz büyüklüğü ile borsaya açılacak olan şirket toplamda, 73.700.000 lotunu yatırımcısına dağıtacak. 22,66 Liradan halka arz olacak şirket, ADGYO kodu ile borsada yerini alacak.

ADGYO NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK ? 

SPK tarafından halka arz onayı alan gayrimenkul şirketi, 73.700.000 lotunu yatırımcısına dağıtarak 22,66 TL'den halka arz olacak. Şirket bu hafta içerisinde, ''13-14-15 Eylül'' tarihlerinde yatırımcısından talep toplayacak.

Geçtiğimiz halka arz katılımına ve lot sayısına bakıldığında ortalama olarak ''22-28'' Lot arasında başvuru yapmak yeterli olacaktır.

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Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayınlanmıştır.

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