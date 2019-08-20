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Affan Holding konkordato istedi

Affan Yatırım Holding'in konkordato istediği belirtildi. Mahkeme, 85 milyon lira borcu bulunan grubun 10 şirketi ile sahiplerini hacizlere karşı korumaya aldı

Affan Holding konkordato istedi

Affan Yatırım Holding AŞ’nin yanı sıra 10 grup şirketi ile bu şirketlerin yetkilileri Şeyhmuz Özkan, eşi Leyla Özkan ve Şayçerez Buratekin adına konkordato talep edildi. Dava dilekçesinde, kurda yaşanan ani yükseliş ve kredi faizlerindeki artışın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi.

Şirketlerin hacizlere karşı korumaya alınması talep edilen dava dosyasına göre, grup şirketlerinin toplam borcu 85.509.718 TL.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Affan Holding avukatı Mehmet Yıldırım, konkordato kararı ile birlikte şirketlerin yeniden toparlanabileceğini işaret etti. Av. Yıldırım, dava dilekçesinde, kurlarda yaşanan yükselişlerin mali dengeyi olumsuz etkilediğine işaret etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #affan holding #konkordato
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