Afyonkarahisar'da kiraz üreticileri bu yıl Asya ülkelerine büyük miktarda ihracat yapmayı hedefliyor. 33 ülkeye kiraz ihraç eden Afyonkarahisar, Rusya'nın yanısıra Çin ve Güney Kore'ye de yüklü miktarda kiraz göndermeye hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi, Türkiye'de kiraz üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Ürettikleri kirazın büyük kısmını da ihraç ediyor.



Sultandağlı üreticiler bu yıl Çin, Güney Kore ve Rusya'ya büyük miktarda kiraz göndermeyi ümit ediyor. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, yeni anlaşmaların müjdesini verdi.



Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz'a göre kiraz ilçede başlıca gelir kaynağı.



"İhracatlık kirazda da Türkiye'nin toplam kiraz ihracatı 60 bin ton. Bunun da 20 bin tonunu karşılıyoruz. Yani kirazımızın çok büyük bölümü ihraç ediliyor. Rusya bu konuda bizim için değerli bir ülke. Şu an en çok verdiğimiz yine Rusya. Bu konuda Rusya'ya müteşekkiriz. Güney Kore'den de ilçemize bir heyet geldi. Onlar da gezdiler, kirazımız için olumlu fikirler oluştu. İmza aşamasına gelindi. Olumlu sonuç elde edileceğini düşünüyoruz. Kiraz bizim için hem marka hem de kalite olarak çok değerli. Bizim için gurur kaynağı. Yöre halkı için de ciddi gelir kaynağı."



Türkiye'de üretilen 600 bin ton kirazın 60 bin tonu Çay ve Akşehir ilçeleri arasında yetişiyor. Sultandağı ilçesi tek başına 30 bin ton kiraz üretiyor. Sultandağı kirazını bu kadar değerli bir ihraç ürünü yapan özelliği ise, göller ve dağlar arasındaki iklimde yetişmesinden kaynaklanan kendine has aroması.



ulusal.com.tr

