AGİT, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'yi tehdit görüyor

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda enerji konusunda cepheleşme devam ediyor. AGİT Raporu karar metninde Türk Akımı ile Kuzey Akım-2 projeleri "Politik baskı aracı" olarak nitelendirildi. Öte yandan Amerikan petrolü taşıyan ilk tanker Ukrayna'ya ulaştı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 projelerine karşı karar kabul edildi.



Litvanyalı bir parlamenter tarafından hazırlanan karar metninde Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım-2 ve Türkiye'yi bir gaz dağıtım merkezi haline getirecek Türk Akım projeleri, 'potansiyel politik ve ekonomik baskı araçları' olarak niteleniyor.



AGİT Parlamenter Asamblesi'nin politika ve güvenlikten sorumlu komitesi tarafından kabul edilen kararda AGİT üyelerine, sahip oldukları enerji kaynaklarını baskı aracı olarak kullanmamaları için çağrı yapılıyor.



Söz konusu karar kabul edilmeden önce, Amerikalı parlamenterler bazı düzenlemeler öne sürmüştü. Söz konusu düzenlemeler ile karar metnine, Kuzey Akım-2 ile Türk Akım projelerinin "ayrı bir endişe yarattığı" ifadeleri eklenmişti.



Öte yandan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na Amerikan petrolü taşıyan ilk tanker ulaştı. Hong Kong bandıralı tanker Ukrayna'ya 75 bin ton petrol taşıdı.



Ukraynalı yetkililer ağustos ayında ikinci parti petrolün de Amerika'dan Odessa'ya taşınacağını duyurdu.



Rus hükümetinin, Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesine yanıt olarak Ukrayna'ya petrol ihracatını yasaklamasının ardından Amerika, Ukrayna'nın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayacağını açıklamıştı.



ulusal.com.tr

