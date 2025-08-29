Ağustos 2025 emekli promosyon kampanyaları: En yüksek ödeme hangi bankada?
Ağustos ayında emekli maaşını bankalarına taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik promosyon kampanyaları güncellendi.
Promosyon tutarları bankadan bankaya ve maaş tutarına göre değişirken, öne çıkan teklifler şöyle:
Yapı Kredi:
SGK emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.
DenizBank:
Kampanya kapsamında yeni hesap açan veya mevcut 3 yıllık taahhüt süresi biten emeklilere, maaş tutarına göre 17.000 TL’den başlayıp 27.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.
Akbank:
1–31 Ağustos 2025 tarihleri arasında maaşını taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor. Buna ek olarak ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı verenlere, fatura başına 500 TL ödül veriliyor. Maksimum ödül tutarı 2.500 TL artabilir—toplamda 17.500 TL kazanılabilir.
İŞ Bankası:
Maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Buna ek olarak, ilk 3 otomatik fatura talimatı için sırasıyla 500 TL, 750 TL ve 1.000 TL MaxiPuan imkânı sağlanıyor.
TEB:
Emekli maaşını 36 ay süreyle bankadan alma taahhüdü verenlere, 12.000 TL’lik ana promosyona ek olarak 9.000 TL ek promosyon olmak üzere toplam 21.000 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ek promosyon almak için elektrik veya doğalgaz faturası için iki adet otomatik talimat vermek gerekiyor.
ING Bank:
Maaşını ING’ye taşıyan emekliler, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanına sahip olunabilecektir.
Garanti BBVA:
Maaşı Garanti BBVA’dan alma vaadinde bulunan emeklilere aylık maaş tutarına göre 6.250 TL’den 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödeniyor.
VakıfBank, Ziraat Bankası & Halkbank (Kamu Bankaları):
Genellikle standart promosyon politikası uygulayan bu bankalar; maaş tutarına göre 5.000 TL'den başlayarak 12.000 TL’ye kadar değişen promosyon tutarları sunuyorlar.