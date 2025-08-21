Ağustos 2025'te emekliye promosyon yarışı: En yüksek teklif hangi bankada?
Bankalar emekli maaşı müşterilerini çekmek için yarışta! Ağustos 2025 itibarıyla en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel teklifler...
Ağustos ayının gelişiyle birlikte bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi.
Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen vatandaşlar için sunulan promosyonlar yeniden şekillendi. Bankalar, yüksek nakit ödeme, ek promosyonlar, fatura talimatına özel ödemeler gibi cazip avantajlarla dikkat çekiyor.
İşte banka banka güncel teklifler..
Ziraat Bankası
10.000 TL’ye kadar olan maaşlar için: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaşlara: 12.000 TL
İş Bankası
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, ilk maaşını buradan alanlar veya hâlihazırda SGK emekli maaşı İş Bankası’ndan yatanlara:
15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuluyor.
Akbank
1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuru yapan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere:
15.000 TL’ye varan promosyon imkanı sağlanıyor.
Halkbank
3 yıl boyunca maaşını Halkbank’tan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine:
12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılabiliyor.
TEB
Maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay taahhüt veren emeklilere:
Ana promosyon: 12.000 TL
Fatura talimatlarına ek: 9.000 TL’ye kadar
Toplamda: 21.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.
Garanti BBVA
10.000 TL’ye kadar maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
VakıfBank
10.000 TL’ye kadar olanlara: 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası olanlara: 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası olanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL