Ağustos 2026 kira artış oranı belli oldu! İşte ev sahibi ve kiracıların tavan zam sınırı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Ağustos 2026 kira zam oranı da resmi olarak netlik kazandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ağustos 2026 kira artış oranı belli oldu! İşte ev sahibi ve kiracıların tavan zam sınırı
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TÜİK tarafından duyurulan enflasyon verileri doğrultusunda, ağustos ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. Açıklanan verilere göre ev sahipleri, ağustos ayında konut ve iş yeri kiralarına en fazla yüzde 31,90 oranında zam yapabilecek.

Ağustos ayı boyunca geçerli olacak kira zam sınırı yüzde 31,90 olarak uygulanacak.

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