Ağustosta zam fırtınası: Market raflarında yüzde 81 artış, fiyatlar uçtu!

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayı girdi maliyetleri ve üretici-market fiyat farklılıklarını kamuoyuyla paylaştı. ForInvest'e göre, markette en çok fiyatı artan ürün yüzde 56 ile yeşil fasulye olurken, fiyatı en çok düşen ürün yüzde 9’luk gerilemeyle kuru soğan oldu.

Genel tabloya bakıldığında, marketteki 37 ürünün yalnızca 6’sında fiyat düşüşü, 1’inde ise fiyat değişimi gözlenmedi.

Üretici kanadında ise 29 ürünün 19’unda fiyat artışı yaşandı. Yeşil fasulye burada da dikkat çekti: Yüzde 152,9’luk artışla zirveye oturdu. Öte yandan, üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 44,6 ile limonda görüldü.

HAVUÇTA YÜZDE 335’LİK FİYAT FARKI!

Market ve üretici fiyatları arasında en büyük uçurum havuçta kaydedildi. Üreticide 11 liradan çıkan havucun market raflarında 47,88 liraya kadar yükselmesiyle aradaki fark yüzde 335,3’e ulaştı. Bu fark, tüketici açısından çarpıcı bir tabloyu ortaya koyarken; kabak (%299,9), limon (%293,7), patlıcan (%270,5) ve sivri biber (%222,8) de yüksek fark yaşanan diğer ürünler arasında yer aldı.

Bayraktar, girdi maliyetlerindeki sert artışlara da dikkat çekti. Tarım sektöründe kullanılan temel girdilerden üre gübresi yüzde 85,3, DAP gübresi yüzde 56,9, süt yemi yüzde 31,8, besi yemi ise yüzde 34,5 oranında yükseldi. Mazot fiyatı Ağustos ayında yüzde 2,7 gerilese de yıllık artış oranı yüzde 21,8 olarak gerçekleşti.

ARZ-TALEP DENGESİ VE MEVSİMSEL ETKİLER

Fiyat değişimlerinin ardında yatan nedenlere de değinen Bayraktar, “Üretim fazlası ve arz-talep dengesizliklerinin soğan, patates ve maydanozda fiyat düşüşüne yol açtığını, yeşil fasulye, salatalık, patlıcan ve kabakta ise sezon sonuna bağlı arz azalmasının fiyatları artırdığını” belirtti.

Ağustos ayı verileri, tüketici enflasyonunun mutfak üzerinden nasıl yansıdığını ve üretici ile market arasındaki dengesizliğin ne kadar derinleştiğini gözler önüne serdi.