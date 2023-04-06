AGYO sermaye artırımı yapacak

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO) kayıtlı sermaye tavanını artırmak için SPK'ya yaptığı başvurusunun onayını aldı. Şirketin 300 milyon TL olan sermaye tavanı onay sonrası yüzde 100 artırımla 600 milyon TL'ye çıkacağını açıkladı. Şirket KAP tarafından yatırımcısına açıklamalarda bulundu.