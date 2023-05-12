Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) halka arz olacak

KAP’ta yaptığı duyuruda, Bağlı Ortaklığımız Enerya Enerji Anonim Şirketinin Halka Arzına Yönelik Olarak Başvuru Dosyasının Teslimi ile ilgili olarak, “Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilebilmesi amacını teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2023 tarihinde yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 04.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyu ile paylaşılmıştı.