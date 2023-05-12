Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) halka arz olacak
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) bugün (12.05.2023) bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş:’nin Halka Arzına İlişkin Başvuru Dosyasını eş zamanlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye teslim ettiğini KAP’ta duyurdu.
KAP’ta yaptığı duyuruda, Bağlı Ortaklığımız Enerya Enerji Anonim Şirketinin Halka Arzına Yönelik Olarak Başvuru Dosyasının Teslimi ile ilgili olarak, “Şirketimizin %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji A.Ş. paylarının halka arz edilebilmesi amacını teminen, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 31.01.2023 tarihinde yapılan başvurumuzun onaylandığı hususu 04.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamızla kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz başvurusuna ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporunun da yer aldığı başvuru dosyası 12.05.2023 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak teslim edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan halka arz başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım yeri raporu Enerya Enerji A.Ş.'nin www.enerya.com.tr ve lider aracı kurumlar Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr ile Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin www.ahlatciyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlanacaktır.
Şirketimiz bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denilmektedir.
Sürecin başladığı ilk olarak 31.01.2023 tarihinde duyurulmuştu. Duyuru “Bağlı Ortaklığımız Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin Halka Arz Çalışmalarının Başlatılması” başlığı ile yapılmıştı.