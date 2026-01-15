Aile Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin sözleşmeli personelin alım sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçlar ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, alım sonuçlarının nereden ve nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Aile Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçları açıklandı mı?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan 3 bin sözleşmeli personel alım ilanına başvuran adayların başvuruları incelendi ve sonuçlar açıklandı.

Aile Bakanlığı 3 bin personel alım sonuçları nereden sorgulanır?

Bakanlık açıklamasında, sonuçların Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yayımlandığı bildirildi. Adaylar sonuçlara https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden ulaşabilecek.

Aile Bakanlığı personel alım sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar, Kariyer Kapısı sistemine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yaparak başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca sonuçlara, aile.gov.tr adresinde yer alan “duyurular” bölümünden de erişim sağlanabilecek.

3 bin personel alımı için atama belgeleri ne zaman açıklanacak?

3 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında yerleşen adaylardan istenecek atamaya ilişkin belgelerin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Bakan Göktaş’tan personel alım sonuçlarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve ‘aile.gov.tr’ adresi ‘duyurular’ bölümünden ulaşabilirsiniz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
