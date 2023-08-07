Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Ağustos ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında yatırılması bekleniyor.

Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:

- Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık.