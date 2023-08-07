Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak?
Aile Destek Paketi Ağustos ayı ödeme tarihleri merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık gelir aralığına göre değişiklik gösteriyor. Peki, ağustos ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu?
Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin tarihi ağustos ayının ilk haftasında gündem oldu. Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri geçtiğimiz ay 11 Temmuz'da hesaplara geçmişti. Ağustos ödemelerinin de benzer şekilde ay ortasında yatırılması bekleniyor.
UZATMA KARARI GELDİ
Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:
- Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık.
DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
• 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
• 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
• 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
• 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.