Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında temmuz ayından itibaren başlanan "Aile Destek Programı" ödemeleri her ay yatmaya devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar, Mayıs ayının gelmesi ile ayın kaçında yatacağını araştırıyor. Peki, 2023 Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemeleri ne zaman?
Mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile destek programı ödemeleri, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre değişik tutarlarda veriliyor. Aile destek ödeme tutarları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 2023 aile destek programı ödemeleri yattı mı?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile destek ödeme tutarları, hane içindeki kişi başı düşen aylık gelire göre farklılık gösteriyor.
• 450 TL ve altı - 1.250 TL
• 450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
• 911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
• 1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL’den az- 850 TL
AİLE DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet’ten veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Mayıs ayı aile destek ödeme tarihleri ile ilgili henüz net olarak bir açıklama yapılmadı. Mayıs ayının ilerleyen günlerinde aile destek ödemelerinin yapılması bekleniyor. Mayıs ayı aile destek ödemelerinin de 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
Kaynak: aile.gov.tr