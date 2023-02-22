Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mart ayına ilişkin destek ödemeleri hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Mart ayının ödeme takvimi de yapılan açıklama ile belli oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temmuz ayından beri yapılan Türkiye Aile destek programı kapsamında mart ayı ödemeleri merak ediliyor. Özellikle deprem sebebi ile birçok ödeme öne çekilmişti. Mart ayı ödemelerinin de öne çekilip çekilmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konu hakkında açıklamalarda bulundu.
MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Mart ayı destek ödemelerine ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemesinden yararlanan hane sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu.
Yanık açıklamasında; "3 milyon haneye 2,9 milyar TL, çocuk destekleri kapsamında da 2,2 milyon hane içerisine 919 milyon TL toplam da 3,8 milyon TL destek ödemesi yapmış bulunmaktayız’" dedi. Ayrıca mart ayı ödemelerine ise herhangi bir artış yapılmadığını dile getirdi.
MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Yanık; "Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi.
Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız" açıklamasında bulundu.
ÖDEME MİKTARLARI
Kişi başına düşen aylık gelir 450 TL ve altında olan haneye 1250 TL ödeme,
450 TL ve üzeri 911,15 TL olan vatandaşlara 1100 TL,
911,15 ve üzeri 1372,30 TL altında olan vatandaşlar için ise 950 TL,
1372,30 ve üzeri 1833,45 TL olan vatandaşlar için ise 850 TL ödeme yapılacak.