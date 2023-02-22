Aile Destek Programı Mart ayı ödemeleri ne zaman?

MART AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Mart ayı destek ödemelerine ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile destek ödemesinden yararlanan hane sayısının 3 milyona ulaştığını duyurdu.

Yanık açıklamasında; "3 milyon haneye 2,9 milyar TL, çocuk destekleri kapsamında da 2,2 milyon hane içerisine 919 milyon TL toplam da 3,8 milyon TL destek ödemesi yapmış bulunmaktayız’" dedi. Ayrıca mart ayı ödemelerine ise herhangi bir artış yapılmadığını dile getirdi.