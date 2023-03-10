Aile destek programı ne zaman yatacak?
Aile Destek Programı ödemeleri 8 Mart Çarşamba günü başladı. Peki, Aile Destek Programı her ayın kaçında yatıyor? Aile Destek Programı Başvuru Şartları Nelerdir? Aile Destek Ödemeleri Ne Kadar? Aile Destek Programı Devam Ediyor mu?
Aile Destek Programı mart ayı ödemelerinin 8 Mart Çarşamba günü başladığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamıştı. Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nda 2022 Temmuz ve 2023 Şubat dönemlerinde 3,5 haneye 21,7 lira destek sağlanacağının bilgisini verdi.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmaması
• 18 yaşından küçük olması
• Mavi Kart sahibi olması
• Yurtdışında yerleşim kaydı bulunması
Ayrıca, hanede memur, kamu işçisi, muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunması halinde başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Ödemeleri tutarı, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenmiştir. Ödemeler şu şekildedir:
• 450 TL ve altı: 1.250 TL
• 450 TL ve 911.15 TL arası: 1.100 TL
• 911.15 ve 1372.30 arası: 950 TL
• 1372.30TL ve 2.835.60 arası: 850 TL
Çocuk Destek Bileşeni ile hanelere ek destek eklenmiştir. Çocuk sayılarına göre ödenen tutar şu şekildedir:
• 1- 2 çocuklu hanelere: 350TL
• 3 çocuklu hanelere: 450TL
• 4 çocuklu hanelere: 550TL
• 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere : 650TL
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Ödemeleri tutarı, hanedeki kişi başına düşen aylık gelire göre belirlenmiştir. Ödemeler şu şekildedir:
• 450 TL ve altı: 1.250 TL
• 450 TL ve 911.15 TL arası: 1.100 TL
• 911.15 ve 1372.30 arası: 950 TL
• 1372.30TL ve 2.835.60 arası: 850 TL
Çocuk Destek Bileşeni ile hanelere ek destek eklenmiştir. Çocuk sayılarına göre ödenen tutar şu şekildedir:
• 1- 2 çocuklu hanelere: 350TL
• 3 çocuklu hanelere: 450TL
• 4 çocuklu hanelere: 550TL
• 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere : 650TL