Aile destek programı ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmaması

• 18 yaşından küçük olması

• Mavi Kart sahibi olması

• Yurtdışında yerleşim kaydı bulunması

Ayrıca, hanede memur, kamu işçisi, muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunması halinde başvurular değerlendirmeye alınmamaktadır.