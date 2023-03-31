Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri ne zaman?
Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı kapsamındaki Nisan ayı ödemeleri merak edildi. Nisan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar, "Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri ne zaman? şeklinde araştırıyor. İşte detaylar...
Nisan ayının gelmesi ile birlikte Aile Destek Programına başvuran vatandaşlar, "Aile Destek Programı Nisan ayı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İşte detaylar...
DOĞAL GAZ TÜKETİM DESTEĞİ
Doğal gaz tüketim desteğinde de kış dönemi için destek tutarı arttı. Hak sahibi vatandaşlara yönelik yıllık 415 lira ile 1150 lira arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım tutarı 900 lira ile 2500 lira arasına çıktı.
ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NE KADAR?
• 1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı 108 TL,
• 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 144 TL,
• 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı 180 TL,
• 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı 216 TL.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile destek programı ödeme miktarında da artış yaşandı. Son olarak 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL aralığına yükseldi.
Ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı konusunda henüz açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor.