Aile Destek Programı Nisan ayı ödemeleri ne zaman?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek programı ödeme miktarında da artış yaşandı. Son olarak 450 TL-600 TL olan destek tutarı 850 - 1.250 TL aralığına yükseldi.

Ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağı konusunda henüz açıklama gelmedi. Ancak Aile Destek Programı ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara aktarılıyor.