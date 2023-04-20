O bakanlık mülakatsız 2 bin 431 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 431 personel alacak. Başvurular, 28 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, 2 BİN 431 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Alınacak personelin kadroları, aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli (engelli, yaşlı, çocuk bakımı) gibi meslek gruplarından oluşacak.
Başvurular, 28 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapılabilecek. Sadece KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Alıma ilişkin duyuru, ilan ve başvurular Bakanlığın internet sitesinden önümüzdeki günlerde ulaşılabilir olacak.
"ADAYLAR, MÜLAKATSIZ BİR ŞEKİLDE POZİSYONLARA YERLEŞTİRİLECEK"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
- Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlar.
Kadrolar şöyle olacak: Aile Sosyal Destek Personeli, Avukat, Büro Personeli, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Fizyoterapist, Diyetisyen, Hemşire, Diğer Sağlık Personeli, Öğretmen ile Yurt Yönetim Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı)