O bakanlık mülakatsız 2 bin 431 personel alacak

"ADAYLAR, MÜLAKATSIZ BİR ŞEKİLDE POZİSYONLARA YERLEŞTİRİLECEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlar.