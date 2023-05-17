Çocuk sahiplerine 3 bin 152 TL ödeme yapılacak

SED DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlık tarafından konu ile ilgili şöyle açıkladı:

- Ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile psiko - sosyal destek sistemidir.