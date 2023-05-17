Çocuk sahiplerine 3 bin 152 TL ödeme yapılacak
Çocuğu okula giden vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapılmaya devam ediyor. Bakan Derya Yanık, yapılan destek ödemesinde aylık 3 bin 152 TL verileceği bildirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dakika açıklamasında Mayıs ayında dar gelirli ailelere destek ödemesi yapıldığına yer verdi. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi kapsamında yapılacağını bildirdi.
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE "SED" ÖDEMESİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında daha sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan, bu kapsamda ihtiyaç sahibi olan ailelere çocukları için SED ödemesi verdiklerini açıkladı.
Geliri düşük olan ailelerin çocukları için yapılacak ödemelerin 178 bin çocuğun ailesine yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, şöyle anlattı:
- SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için Mayıs ayı içerisinde toplam 561.123.454 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık.
SED DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?
Bakanlık tarafından konu ile ilgili şöyle açıkladı:
- Ekonomik yoksulluk içinde olup da çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile psiko - sosyal destek sistemidir.