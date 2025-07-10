Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri

SED yardımlarında Temmuz zammı belli oldu! Çocuk başına destek 8 bin 198 TL’ye ulaştı, koruyucu aile ödemesi ise 13 bin TL’yi aştı. İşte detaylar ve ödeme tarihleri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarında Temmuz 2025 itibarıyla yeni zamlı tutarları duyurdu. 

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 2

SED yardımı, ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin çocuklarının desteklenmesi ve aile birliğinin korunması amacıyla düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar arasında yer alıyor.

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 3

NTV'ye göre, 2025 Temmuz memur maaşlarına yapılan artışla birlikte SED ödemelerine de zam geldi. SED ödemesi alan aileler, Temmuz ayı itibarıyla hem artış oranını hem de ödeme takvimini merak ediyordu. İşte detaylar...

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 4

ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeye göre çocuk başına yapılan SED yardımı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseltildi. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için aldığı aylık maddi destek, yaklaşık 1.100 TL artmış oldu.

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 5

Öte yandan, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerde de artışa gidildi. Temmuz itibarıyla bu tutar 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 6

ZAMLI ÖDEMELER AĞUSTOS’TA HESAPLARDA OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, zamlı SED ödemelerinin Ağustos ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti. 

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 7

TEMMUZ AYI ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

SED yardımı her ayın 20’sine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Haziran’da yapılmıştı.

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 8

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.

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Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri - Resim: 9

Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru gerçekleşiyor. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilir.

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