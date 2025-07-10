Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri
SED yardımlarında Temmuz zammı belli oldu! Çocuk başına destek 8 bin 198 TL’ye ulaştı, koruyucu aile ödemesi ise 13 bin TL’yi aştı. İşte detaylar ve ödeme tarihleri...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımlarında Temmuz 2025 itibarıyla yeni zamlı tutarları duyurdu.
SED yardımı, ekonomik yoksunluk içinde bulunan ailelerin çocuklarının desteklenmesi ve aile birliğinin korunması amacıyla düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar arasında yer alıyor.
NTV'ye göre, 2025 Temmuz memur maaşlarına yapılan artışla birlikte SED ödemelerine de zam geldi. SED ödemesi alan aileler, Temmuz ayı itibarıyla hem artış oranını hem de ödeme takvimini merak ediyordu. İşte detaylar...
ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?
Yeni düzenlemeye göre çocuk başına yapılan SED yardımı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseltildi. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için aldığı aylık maddi destek, yaklaşık 1.100 TL artmış oldu.
Öte yandan, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerde de artışa gidildi. Temmuz itibarıyla bu tutar 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.
ZAMLI ÖDEMELER AĞUSTOS’TA HESAPLARDA OLACAK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, zamlı SED ödemelerinin Ağustos ayı itibarıyla hesaplara yatırılacağını belirtti.
TEMMUZ AYI ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
SED yardımı her ayın 20’sine kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Haziran’da yapılmıştı.
SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
SED yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden ya da doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabiliyor.
Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru gerçekleşiyor. ”https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru” üzerinden “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” yapılabilir.