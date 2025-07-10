Ailelere müjde! SED yardımı zamlandı: İşte yeni tutarlar ve ödeme tarihleri

ZAMLI SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

Yeni düzenlemeye göre çocuk başına yapılan SED yardımı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseltildi. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için aldığı aylık maddi destek, yaklaşık 1.100 TL artmış oldu.