Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı!
AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlere yüzde 40 indirimli bilet fırsatı sunuyor. 12-27 yaş arası gençler, bugün alacakları biletlerle 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde avantajlı seyahat edebilecek.
AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere özel bir kampanya başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arası gençler, bugün satın alacakları biletlerle yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimden faydalanabilecek.
Kampanya, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yapılacak uçuşları kapsıyor. Gençler, bu tarihler arasında AJet'in mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satın alabilecek.
Kampanya kapsamında satışa sunulan indirimli biletler, 100 bin koltukla sınırlı olacak.
SON GÜN BUGÜN
Gençlerin avantajlı fiyatlardan yararlanabilmesi için biletlerini bugün saat 23.59'a kadar satın almaları gerekiyor.
Ödeme işlemi sırasında "AJETGENC" indirim kodunun girilmesiyle yüzde 40'lık indirim otomatik olarak uygulanacak. İndirim, vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.
Kampanya, sadece yurt içi seferlerle sınırlı kalmıyor. 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yurt dışına yapılacak uçuşlarda da yüzde 40'lık indirim geçerli olacak. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Afrika'ya geniş uçuş ağına sahip olan AJet, gençlere seyahat özgürlüğü sunmayı hedefliyor.