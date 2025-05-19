Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı!

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gençlere yüzde 40 indirimli bilet fırsatı sunuyor. 12-27 yaş arası gençler, bugün alacakları biletlerle 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde avantajlı seyahat edebilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 1

AJet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere özel bir kampanya başlattı. 

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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 2

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12-27 yaş arası gençler, bugün satın alacakları biletlerle yurt içi ve yurt dışı tüm seferlerde yüzde 40 indirimden faydalanabilecek.

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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 3

Kampanya, 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yapılacak uçuşları kapsıyor. Gençler, bu tarihler arasında AJet'in mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satın alabilecek.

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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 4

Kampanya kapsamında satışa sunulan indirimli biletler, 100 bin koltukla sınırlı olacak. 

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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 5

SON GÜN BUGÜN

Gençlerin avantajlı fiyatlardan yararlanabilmesi için biletlerini bugün saat 23.59'a kadar satın almaları gerekiyor.

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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 6

Ödeme işlemi sırasında "AJETGENC" indirim kodunun girilmesiyle yüzde 40'lık indirim otomatik olarak uygulanacak. İndirim, vergi ve harçlar hariç toplam ücret üzerinden geçerli olacak.

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Ajet'ten 19 Mayıs'a özel gençlere yüzde 40 indirim fırsatı! - Resim: 7

Kampanya, sadece yurt içi seferlerle sınırlı kalmıyor. 1 Eylül - 31 Aralık tarihleri arasında yurt dışına yapılacak uçuşlarda da yüzde 40'lık indirim geçerli olacak. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Afrika'ya geniş uçuş ağına sahip olan AJet, gençlere seyahat özgürlüğü sunmayı hedefliyor.

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