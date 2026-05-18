AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı
AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 12-27 yaş aralığındaki yolcular için yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.
Yarın saat 23.59'a kadar satışta kalacak olan biletlere yönelik talep toplanmaya başlandı.
İNDİRİMLİ UÇUŞLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Satışa sunulan indirimli biletlerin kullanım dönemi sonbahar ayları olarak planlandı. Kampanyadan bilet alan gençler, yüzde 30 indirim haklarını 1 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecekleri seyahatlerde kullanabilecek.
Genç yolcular, uçuşları için yapacakları koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacak.
Bu fırsattan faydalanmak isteyen yolcuların tüm biletleme ve koltuk seçimi işlemlerini yalnızca AJet'in resmi mobil uygulaması üzerinden tamamlamaları gerekiyor.