AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı

AJet, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 12-27 yaş aralığındaki yolcular için yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı - Resim: 1

Havayolu şirketi AJet, yaklaşan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında genç yolcuları hedefleyen özel bir kampanya duyurdu.

1 6
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı - Resim: 2

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 ile 27 yaş arasındaki yolcular, yurt içi hatlarda yapacakları uçuşlar için yüzde 30 oranında indirimli bilet alma hakkına sahip olacak.

2 6
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı - Resim: 3

Yarın saat 23.59'a kadar satışta kalacak olan biletlere yönelik talep toplanmaya başlandı.

3 6
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı - Resim: 4

İNDİRİMLİ UÇUŞLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Satışa sunulan indirimli biletlerin kullanım dönemi sonbahar ayları olarak planlandı. Kampanyadan bilet alan gençler, yüzde 30 indirim haklarını 1 Eylül ile 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecekleri seyahatlerde kullanabilecek.

4 6
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı - Resim: 5

Genç yolcular, uçuşları için yapacakları koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacak.

5 6
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladı - Resim: 6

Bu fırsattan faydalanmak isteyen yolcuların tüm biletleme ve koltuk seçimi işlemlerini yalnızca AJet'in resmi mobil uygulaması üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

6 6
uçak bileti