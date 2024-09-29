AJET'ten yüzde 50 indirimli bilet imkanı! Sadece o kişiler faydalanacak

Şehit ve gazi yakınlarını ilgilendiren haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile AJET ortaklığı ile yapılan yüzde 50 indirimli bilet imkanı ile şehit ve gazi yakınları yurt içi uçuşlarında yüzde 50 indirimli fiyatla uçuş imkanına sahip oluyor. Peki kampanyanın şartları nelerdir? AJET ucuza uçak bileti kampanyası yurt dışı uçuşlar için de geçerli mi? İşte Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile AJET'in iş birliği neticesinde sunulan indirimli uçak bileti kampanyası hakkında merak edilen ayrıntılar...

AJET'TEN YÜZDE 50 İNDİRİMLİ BİLET İMKANI

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ve AJet’in ortak iş birliği kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50’ye Türkiye çıkışlı ve/veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20’ye varan indirim bilet alabilecek.

AJet, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar için önemli indirimli uçuş imkanı sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AJet’in ortak düzenlediği projede havayolu şirketi üyesi Türkiye vatandaşı şehit yakını, gazi ve yakınları, engelli yolcular, artık ajet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden indirimli biletlerini alabilecek. İndirimli bilet kapsamında gazi, şehit ve gazi yakınlarına, yurt içi biletlerde yüzde 50’ye Türkiye çıkışlı veya varışlı yurt dışı biletlerde yüzde 20’ye varan indirim uygulanacak.

Engelli vatandaşlar ise yurt içi uçuşlarında yüzde 20’ye, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında ise yüzde 25’e varan indirimden faydalanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat şu sözleri söyledi: