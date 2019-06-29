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AK Parti'den EYT açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunu da gündeme geldi. Bir kurul üyesi, bu sorunun 2023 seçimlerine kadar bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda ekonomideki dengeler gözetilerek bir adım atılmalı. Tüm yaşı bekleyenlerin emekli olması mümkün değil ama kademeyi biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Gerekirse yaşı beklemeden emekli olmak isteyenler için aylık bağlama oranı düşük tutularak bir formül üretilebilir." önerisinde bulundu

AK Parti'den EYT açıklaması - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdiği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti yöneticileri hataları tek tek sıraladı, yeni sistemle ilgili sıkıntıları gündeme getirdi. Sistemdeki aksayan yönleri anlatan bir MYK üyesi, "Kurullar işlemiyor, ortada sadece başkan ve adamları var" dedi. Seçimden önce verilen vaatlerin yerine getirilmemesini eleştiren bir MYK üyesi de "3600 ek gösterge dedik, yaşama geçirmedik. 2023'e kadar EYT işini çözmemiz lazım" görüşünü dile getirdi.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Erdoğan'ın her gündeme geldiğinde bu konuda bir düzenleme yapılmayacağı yönünde kesin açıklama yaptığı EYT'liler sorunu da toplantıda gündeme geldi. Bir kurul üyesi, bu sorunun 2023 seçimlerine kadar bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuda ekonomideki dengeler gözetilerek bir adım atılmalı. Tüm yaşı bekleyenlerin emekli olması mümkün değil ama kademeyi biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Gerekirse yaşı beklemeden emekli olmak isteyenler için aylık bağlama oranı düşük tutularak bir formül üretilebilir." önerisinde bulundu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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