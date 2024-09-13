AK Parti yine özelleştirmeye sarıldı

Orta vadeli program tıkır tıkır işliyor. Milletin vergileri yüksek faize, devletin kitleri de özel sektöre gidiyor. Kaynak arayışına giren hükümet, yine özelleştirmeye sarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazların özelleştirileceğini duyurdu.

Programı nedeniyle ekonomik darboğazdan çıkamayan AK Parti hükümet, bir taraftan sıcak para arıyor, diğer taraftan da kamu mallarını satıyor. Hükümet çareyi yine özelleştirmede buldu. Çayırhan Termik Santrali satışa çıkarıldı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali ile Çayırhan Linyit İşletmesi tarafından kullanılan taşınırlar ve taşınmazların özelleştirileceğini duyurdu.



Duyuru Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı. Özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım belgesi bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler, 4 Aralık 2024'e kadar son teklif verebilecek.



İhale, kapalı zarfla teklif almak, görüşmeler yapmak yoluyla ve "pazarlık" usulüyle yapılacak. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma yapılacak ve ihale sonuçlandırılacak.

