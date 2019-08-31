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AK Partili Burhan Kuzu'dan doğalgaz zammı ile ilgili açıklama

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya olduğunu belirterek, doğalgaz zammını yapanın hükümet değil Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi BOTAŞ'ın olduğunu kaydetti

AK Partili Burhan Kuzu'dan doğalgaz zammı ile ilgili açıklama

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, doğalgaza yapılan zam ile ilgili açıklama yaptı.

Kuzu, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerin yanı sıra ekonomik tehditlerle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

AK Partili Kuzu, doğalgaz zammını yapanın hükümet değil Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi BOTAŞ'ın olduğunu kaydetti.

Kuzu, "AK Parti olarak,Türkiye’nin en ücra köşesine doğalgaz getirerek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #burhan kuzu #son dakika haberleri #doğalgaz zammı
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