AK Parti'nin enflasyon hedefi yine tutmadı

AK Parti hükümetinin hedefinde seçime tek haneli enflasyonla girmek vardı. Hedef tutmadı, üstelik revize geldi. Yeni hedef enflasyonda yüzde 50'nin altına inebilmek...

Son Güncelleme:

Hedef seçime tek haneli enflasyonla gitmekti. Olmadı. Hükümet hedefi yine revize etti. Hem de büyük bir farkla. Şimdi yeni hedef seçime kadar enflasyonu 50'nin altına indirebilmek.

Her açıklaması bir öncekini aratan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu kez "Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023" programında konuştu. Gündeminde yine enflasyon vardı. Ancak bu kez net tarih vermedi. Nisan ayını işaret etti.

Bu enflasyon açıklamasının öncekilerden bir farkı daha var. Daha önce hedef seçim öncesi tek haneli enflasyonu görmekti...

Hedefe revize geldi. Artık amaç Nisan ayında 50'lerin altına inmek.

- Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık. Tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız. Nisana ayı enflasyon rakamları açılandığında 50’lerin oldukça altında bir seviyeye ulaşmış olacağız.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# nureddin nebati # ekonomi # enflasyon

Benzer Videolar

BDDK'dan kredi kararı BDDK'dan kredi kararı
Çiftçiye seçim indirimi Çiftçiye seçim indirimi
Hükümetten çiftçiye seçim indirimi Hükümetten çiftçiye seçim indirimi
Mayısta 45 bin sözleşmeli öğreten atanacak Mayısta 45 bin sözleşmeli öğreten atanacak
Togg gücünü buradan alacak Togg gücünü buradan alacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kullananlar dikkat!
Türkiye'de neden enflasyon var? Türkiye'de neden enflasyon var?
Memur maaşı zamları için tarih verildi Memur maaşı zamları için tarih verildi
Erdoğan hayat pahalılığını görmezden geldi Erdoğan hayat pahalılığını görmezden geldi
Yüksek kiralar vatandaşları isyan ettiriyor Yüksek kiralar vatandaşları isyan ettiriyor
Erdoğan ekonomik krizi görmezden geldi Erdoğan ekonomik krizi görmezden geldi
Kırmızı ette zam durmak bilmiyor Kırmızı ette zam durmak bilmiyor
Çok Okunanlar
1 Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin?
2 İstanbullular o şehirlere göç ediyor
3 En uygun uçak bileti nasıl alınır?
4 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
5 Kılıçdaroğlu'nun önerdiği aile ABD istihbaratıyla ortak çıktı