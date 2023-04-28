AK Parti'nin enflasyon hedefi yine tutmadı

Hedef seçime tek haneli enflasyonla gitmekti. Olmadı. Hükümet hedefi yine revize etti. Hem de büyük bir farkla. Şimdi yeni hedef seçime kadar enflasyonu 50'nin altına indirebilmek.

Her açıklaması bir öncekini aratan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bu kez "Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023" programında konuştu. Gündeminde yine enflasyon vardı. Ancak bu kez net tarih vermedi. Nisan ayını işaret etti.

Bu enflasyon açıklamasının öncekilerden bir farkı daha var. Daha önce hedef seçim öncesi tek haneli enflasyonu görmekti...

Hedefe revize geldi. Artık amaç Nisan ayında 50'lerin altına inmek.