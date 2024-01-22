Akaryakıt 40 TL'yi aştı! Yeni zam var mı? 22 ocak 2024 akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri başta olmak üzere vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Yaşanan siyasi krizler, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve brent petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına sürekli zam olarak yansıyor. Son olarak motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruş zam gelmesiyle birlikte motorin fiyatları 40 TL'nin üzerine çıktı...

Yaşanan bu gelişmenin ardından araç sahipleri ve vatandaşlar akaryakıta yeni zam var mı? sorusunu sormaya başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre henüz zam veya indirim haberi yok. Ancak yaşanan gelişmeler doğrultusunda piyasada zam beklentisi bulunuyor. İşte 22 ocak 2024 akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin litre fiyatı: 40,26 TL

LPG litre fiyatı: 20,28 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 36,82 TL

Motorin litre fiyatı: 40.19 TL

LPG litre fiyatı: 19,76 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 37,54 TL

Motorin litre fiyatı: 40,96 TL

LPG litre fiyatı: 20,15 TL

İZMİR