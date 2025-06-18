Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor!

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 18 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor. 

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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

 Benzinin litre fiyatına 1 lira 56 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 87 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 4

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 5

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

Motorin litre fiyatı: 49.39 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 6

Ankara 

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

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Akaryakıt değil resmen altın: Çifte zam geliyor! - Resim: 7

İzmir

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL

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