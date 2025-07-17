Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol ve döviz kuru yükseldikçe, akaryakıt fiyatları da dalgalanmaya devam ediyor. 17 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 1

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle son dönemde vergi artışlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında sık sık değişiklikler yaşanıyor.

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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 2

Araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, güncellenen fiyatlar netleşti.

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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 3

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,25 TL
Motorin (Mazot): 53,59 TL
LPG: 26,06 TL

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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 5

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,11 TL
Motorin: 53,48 TL
LPG: 25,46 TL

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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 6

Ankara

Benzin: 51,93 TL
Motorin: 54,46 TL
LPG: 25,96 TL

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Akaryakıt değil resmen altın! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? - Resim: 7

İzmir

Benzin: 52,26 TL
Motorin: 54,80 TL
LPG: 25,91 TL

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